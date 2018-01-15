Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

В Нижнекамске подвели итоги по лучшему оформлению городских пространств

15 января 2018, 16:42

Особое внимание в наступившем году было уделено световому оформлению общественных мест.
В Заинске выберут лучшие учреждения и организации с новогодним оформлением
В Елабуге открыли парк стоимостью 30 миллионов рублей
Конкурс «Лучшая елка района» объявлен в Пестречинском муниципальном районе РТ
Хабаровские предприятия торговли и питания будут соревноваться в новогоднем оформлении
В Находке стартовал конкурс на самое новогоднее предприятие

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске на деловом понедельнике подвели итоги новогодних праздников. Всего на территории города работало девять новогодних городков, в районе действовали 23 елочные площадки, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Особое внимание в этом году было уделено световому оформлению городских пространств. В номинации «Волшебное настроение» был награжден елочный городок парка Нефтехимиков; в категории «В гостях у сказки» – сквер Шинников, а сквер ТАНЕКО получил награду за «Зимние забавы».

Площадь Лемаева была отмечена в номинации «Белое кружево»; победа в номинации «Территория чудес» досталась центральному городскому парку «СемьЯ».

Расцвеченная телевизионная башня стала «Новогодним чудом», а лучшим «Ледяным царством» признана набережная исполкома Нижнекамска.

Также на совещании были награждены победители районных елочных городков.

Всем участникам конкурса мэр Нижнекамска Айдар Метшин вручил дипломы.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter