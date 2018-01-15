В Нижнекамске подвели итоги по лучшему оформлению городских пространств

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске на деловом понедельнике подвели итоги новогодних праздников. Всего на территории города работало девять новогодних городков, в районе действовали 23 елочные площадки, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Особое внимание в этом году было уделено световому оформлению городских пространств. В номинации «Волшебное настроение» был награжден елочный городок парка Нефтехимиков; в категории «В гостях у сказки» – сквер Шинников, а сквер ТАНЕКО получил награду за «Зимние забавы».



Площадь Лемаева была отмечена в номинации «Белое кружево»; победа в номинации «Территория чудес» досталась центральному городскому парку «СемьЯ».



Расцвеченная телевизионная башня стала «Новогодним чудом», а лучшим «Ледяным царством» признана набережная исполкома Нижнекамска.

Также на совещании были награждены победители районных елочных городков.

Всем участникам конкурса мэр Нижнекамска Айдар Метшин вручил дипломы.