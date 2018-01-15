Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

За неделю Россельхознадзор уничтожил почти 200 тонн санкционных продуктов

15 января 2018, 18:00

Всего с 2015 года задержано 19,6 тыс. тонн продукции, запрещенной к ввозу в Россию.
Россельхознадзор уничтожил более 19 тыс. тонн санкционных продуктов
Водитель с грузом томатов бежал от Россельхознадзора в Белоруссию
Россельхознадзор анонсировал уничтожение сотен тонн продуктов
Руководитель Россельхознадзора по РТ поздравил работников ведомства с Новым годом
На пастбище Буинского района РТ появилась несанкционированная свалка

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Россельхознадзор с 9 по 15 января уничтожил 198 тонн продукции, запрещенной к ввозу в РФ, сообщает РИА «Новости».

Всего с 2015 года Россельхознадзор задержал 19,6 тыс. тонн санкционных продуктов, в том числе 18,9 тыс. тонн растительной продукции и 723,7 тонны продуктов животного происхождения. На сегодняшний день ведомство уничтожило 19,3 тыс. тонн запрещенных продуктов.

В 2015 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер. Правительство России разрешило уничтожать продовольствие любым законным способом.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter