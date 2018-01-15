За неделю Россельхознадзор уничтожил почти 200 тонн санкционных продуктов

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Россельхознадзор с 9 по 15 января уничтожил 198 тонн продукции, запрещенной к ввозу в РФ, сообщает РИА «Новости».

Всего с 2015 года Россельхознадзор задержал 19,6 тыс. тонн санкционных продуктов, в том числе 18,9 тыс. тонн растительной продукции и 723,7 тонны продуктов животного происхождения. На сегодняшний день ведомство уничтожило 19,3 тыс. тонн запрещенных продуктов.

В 2015 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер. Правительство России разрешило уничтожать продовольствие любым законным способом.