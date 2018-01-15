РАН спрогнозировала постепенный рост цен на нефть

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Российская академия наук (РАН) прогнозирует постепенный рост цен на нефть, пишут «Известия».

Цена на нефть может вырасти с 60 долларов за баррель в 2018 году до 67 долларов за баррель в 2020-м, полагают специалисты.

«Сейчас цена нефти находится вблизи 70 долларов за баррель, но выше она вряд ли поднимется. США постепенно размораживают свои сланцевые месторождения, и это будет сдерживать рост цен. Но также мы не ожидаем и резких падений», — цитируют «Известия» слова одного из авторов прогноза Александра Широва.

Цены на черное золото удалось стабилизировать благодаря сделке ОПЕК+ по снижению добычи для ребалансировки рынка. Она также уравновесила спрос и предложение на рынке.