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Фонд «Закят» организовал благотворительную акцию в Мекке

15 января 2018, 15:34 , Фото: dumrt.ru

Фонд «Закят» организовал благотворительную акцию в Мекке Генеральный директор благотворительного фонда Ирек Зиганшин возле Каабы раздал нуждающимся продуктовые наборы.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Фонд «Закят» Духовного управления мусульман Республики Татарстан провел благотворительную акцию в Мекке. Об этом сообщает пресс-служба муфтията РТ.

Генеральный директор благотворительного фонда Ирек хазрат Зиганшин возле Каабы раздал нуждающимся продуктовые наборы. Пакеты получили примерно 30 местных жителей.

Благотворительный фонд «Закят» учрежден ДУМ РТ в 1998 году. Фонд занимается оказанием помощи самым незащищенным слоям населения: многодетным, малоимущим семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; сиротам и одиноким пожилым людям, больным детям.
 


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