Фонд «Закят» организовал благотворительную акцию в Мекке

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Фонд «Закят» Духовного управления мусульман Республики Татарстан провел благотворительную акцию в Мекке. Об этом сообщает пресс-служба муфтията РТ.
Генеральный директор благотворительного фонда Ирек хазрат Зиганшин возле Каабы раздал нуждающимся продуктовые наборы. Пакеты получили примерно 30 местных жителей.
Благотворительный фонд «Закят» учрежден ДУМ РТ в 1998 году. Фонд занимается оказанием помощи самым незащищенным слоям населения: многодетным, малоимущим семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; сиротам и одиноким пожилым людям, больным детям.