Российские компании могут заставить страховать риски утечки персональных данных

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В России компании, которые обрабатывают персональные данные, могут обязать страховать риски утечки информации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на план мероприятий программы «Цифровая экономика».

Министерство финансов РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзор должны рассмотреть этот вопрос к июлю текущего года.

Требование может коснуться всех – от онлайн-магазинов до банков, отметил заместитель гендиректора страховой компании Mains Insurance Brokers & Consultants Павел Озеров. Например, страховым случаем может стать кража средств с банковской карты в результате утечки персональных данных.