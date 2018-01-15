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Экономика и финансы

Российские компании могут заставить страховать риски утечки персональных данных

15 января 2018, 16:07

Минфин, Минкомсвязи и Роскомнадзор рассмотрят вопрос к июлю этого года.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В России компании, которые обрабатывают персональные данные, могут обязать страховать риски утечки информации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на план мероприятий программы «Цифровая экономика».

Министерство финансов РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзор должны рассмотреть этот вопрос к июлю текущего года.

Требование может коснуться всех – от онлайн-магазинов до банков, отметил заместитель гендиректора страховой компании Mains Insurance Brokers & Consultants Павел Озеров. Например, страховым случаем может стать кража средств с банковской карты в результате утечки персональных данных.


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