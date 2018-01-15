В Челнах определили предельную стоимость посещения платных кружков и секций

(Набережные Челны, 15 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов утвердил предельную стоимость посещения платных кружков и секций в образовательных учреждениях муниципалитета.

Самыми дешевыми стали кружки туристско-краеведческой, биологической, педагогической, экономической, патриотической направленности. Один час занятий в них стоит 166 рублей.

Немного дороже оцениваются музыкальные, фольклорные, эстрадно-джазовые, художественные кружки. За их посещение детьми родителям придется платить 276,7 рубля за час.

Дополнительные занятия по школьным предметам и подготовка дошколят к первому классу обойдутся в 387,3 рубля. Еще дороже оцениваются оздоровительно-физкультурные занятия – 442,6 рубля и обучение по профессиональной подготовке – 498 рублей.

Посещение кружка по развитию речи стоит 654 рубля, но здесь уже речь идет об индивидуальных посещениях педагога. Впрочем, индивидуальные занятия по любым из перечисленных направлений стоят еще дороже: за них установлен тариф в 1106 рублей за час.