В России стартовал эксперимент по маркировке табака

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Эксперимент по маркировке табачных изделий стартовал в России, пишет «Коммерсантъ».

Постановлением Правительства РФ установлены правила маркировки табака специальными электронными метками типа Codentify.

Эксперимент продлится до 31 декабря текущего года. По его итогам будет определено, каким образом будет маркироваться табачная продукция.

Помимо использования Codentify возможен переход к электронным меткам, аналогичным используемым в обороте шуб, или к Единой государственной автоматизированной информсистеме (ЕГАИС). Из-за такого варианта маркировки сигареты могут подорожать на 18 копеек за пачку.