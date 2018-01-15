Зоран Лукич после поражения от УНИКСа: «Проиграли очень серьезной команде»

(Казань, 15 января. Казань, «Татар-Информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич после поражения от УНИКСа (89:91) прокомментировал игру.

«Поздравляю УНИКС с победой. Если бы мы выиграли сегодняшнюю игру, думаю, это было бы незаслуженно. Не могу списывать поражение на неудачу, скорее, сказалось отсутствие опыта у ряда игроков. К сожалению, рывок УНИКСа 11:0 произошел в тот момент, когда на площадке находились наши молодые игроки. Нужно было их заменить, но я этого не сделал. Проиграли очень серьезной команде, которая, как я уже говорил, наравне с „Локомотивом“ показывает лучший баскетбол в Лиге на данный момент. Обидно за весь коллектив, но, если нужно проигрывать, лучше проигрывать УНИКСу. Жаль, что не смогли порадовать своих болельщиков, но они совершенно точно увидели сегодня настоящий баскетбол», — отметил Лукич.