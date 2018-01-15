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Экономика и финансы

В 2017 году в России продали рекордное количество смартфонов

15 января 2018, 05:39

По отношению к прошлому году показатель вырос на 6 процентов и составил 28,4 млн аппаратов.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). По итогам 2017 года в России было продано рекордное количество смартфонов — 28,4 млн аппаратов. Это на 6 процентов больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы мобильного оператора МТС.

В финансовом выражении рынок смартфонов вырос на 17,3 процента. Всего за 2017 год ритейлеры продали смартфонов на 386 млрд рублей. При этом средняя цена мобильного устройства повысилась до 13,6 тыс. рублей против 12,3 тыс. рублей в прошлом году.

Самым популярным бредом смартфонов среди российских покупателей по-прежнему остается Samsung, на втором месте – Apple iPhone, а на третьем — Huawei.


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