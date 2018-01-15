Ученые впервые в лаборатории вырастили мышцы из клеток кожи человека

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Американские ученые впервые создали мышечную ткань с использованием стволовых клеток, полученных из клеток кожи человека, пишет газета «Известия».

Ученым в лабораторных условиях удалось пересадить мышечную ткань подопытным грызунам, и эта попытка, по их словам, закончилась успехом. Новая технология, по мнению нейробиологов, поможет в лечении редких заболеваний.

В 2015 году исследователи уже создали мышечную ткань, но за основу были взяты мышечные клетки, то есть биологи создали мышцы из мышц. На этот раз для выращивания мышц может быть использована любая немышечная ткань – например, клетки кожи или крови. Ученые привели их в плюрипотентное состояние, а затем вырастили из них неограниченное количество работающей мышечной ткани для экспериментов.

Исследователи надеются, что в будущем удастся создавать здоровые мышечные ткани для людей с генетическими болезнями.