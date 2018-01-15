В Пестречинском районе возведут три новых социальных объекта

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В 2018 году в Пестречинском районе РТ возведут три новых социальных объекта. В рамках республиканских программ здесь оборудуют спортивную площадку, построят ФАП и откроют амбулаторию. Об этом сообщает газета «Вперед».

Спортобъект появится в Ленино-Кокушкино, медицинское учреждение откроют в Кощаково, модульный ФАП построят в Тат. Ходяшево.

Кроме нового строительства, район затронет и программа капремонта. Обновить запланировано здания детского сада в Кулаево и сельского Дома культуры в Кощаково. В Ленино-Кокушкино намерены завершить ремонт молодежного центра.

В текущем году жителей Пестрецов ждет не менее радостное событие – здесь обещают сдать в эксплуатацию новый бассейн.