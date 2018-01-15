В Москве состоится концерт-фестиваль «Караван мирас»

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В татарском культурном центре Москвы состоится творческий концерт-фестиваль «Караван мирас» популярного исполнителя татарской песни Ильдуса Шайдуллина. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.
В программе мероприятия – аутентичные песни, танцы, игры, старинные обряды, а также авторские песни, песни современных композиторов.
Споет свои песни на концерте автор-исполнитель, проживающая в Москве, Гузелия. Концерт пройдет 10 марта.
Ильдус Шайдуллин – выпускник Казанского государственного университета культуры и искусства, лауреат международных фестивалей.