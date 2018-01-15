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На улицах Елабуги установят 5 тыс. светодиодных светильников

15 января 2018, 04:43

В феврале в городе стартует муниципальная программа «Энергосбережение».
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(Елабуга, 15 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге стартует муниципальная программа «Энергосбережение» по улучшению уличного освещения. Как сообщили в исполкоме города, 80 процентов обычных уличных светильников будут заменены на светодиодные лампы.

Современные светильники появятся на пр. Мира и Нефтяников, ул. Московская, а также во внутриквартальных проездах этих улиц. Всего планируются установить 5 тыс. светодиодных светильников.

«Это позволит значительно сэкономить, кроме того, должно уменьшиться количество аварийных отключений, в целом на аварии будем быстрее реагировать, так как система будет автоматизированной, она покажет, какой квартал отключился», – отметил заместитель руководителя исполкома города Кирилл Мокшин.

Начать установку таких экономных ламп планируются с февраля этого года.

Тем временем, в городе продолжаются работы по обновлению уличного освещения. За счет республиканских средств (более 7 млн руб.) за последние несколько месяцев в городе поменяли 5 км уличного освещения. Таким образом, на улицах появились 264 светильника и более 80 опор.


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