Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда, Наука и образование

Ученые: Распознать больного человека можно по лицу

15 января 2018, 00:10

Участники эксперимента ответили, что больного человека выдают бледные губы, припухшее лицо, нависшие веки, покраснение глаз и опущенные уголки губ.
Исследователи выявили еще один фактор риска для курильщиков
Найден способ помочь офисным сотрудникам избежать инфаркта и диабета
Британские ученые подтвердили наличие у шимпанзе способности к приготовлению еды
Офисным работникам необходимо стоять как минимум 2 часа в течение рабочего дня – ученые
Найдены потомки недостающего звена эволюции

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Шведские ученые под руководством Матса Лекандера из Стокгольмского университета выяснили, что больных людей могут определить по лицу даже обычные люди, сообщает портал N+1.

В ходе эксперимента исследователи показывали респондентам фотографии добровольцев, зараженных эндотоксином – бактериальным веществом, и снимки людей, которым вместо эндотоксина вводили плацебо.

Результаты опроса показали, что участники в 62 процентах случаев правильно определяют больного человека. Они ответили, что больного человека выдают бледные губы, припухшее лицо, нависшие веки, покраснение глаз и опущенные уголки губ.

Таким образом, ученые показали, что особенностей лица достаточно для того, чтобы человек мог определить больного и избежать заражения.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter