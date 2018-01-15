Ученые: Распознать больного человека можно по лицу

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Шведские ученые под руководством Матса Лекандера из Стокгольмского университета выяснили, что больных людей могут определить по лицу даже обычные люди, сообщает портал N+1.

В ходе эксперимента исследователи показывали респондентам фотографии добровольцев, зараженных эндотоксином – бактериальным веществом, и снимки людей, которым вместо эндотоксина вводили плацебо.

Результаты опроса показали, что участники в 62 процентах случаев правильно определяют больного человека. Они ответили, что больного человека выдают бледные губы, припухшее лицо, нависшие веки, покраснение глаз и опущенные уголки губ.

Таким образом, ученые показали, что особенностей лица достаточно для того, чтобы человек мог определить больного и избежать заражения.