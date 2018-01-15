К концу 2018 года в нескольких городах США запустят 5G

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). К концу 2018 года крупнейшая телекоммуникационная компания мира AT&T планирует запустить высокоскоростную мобильную сеть 5G в 12 городах США. Об этом сообщает «Хайтек».

Предпосылкой такого заявления стало окончательное утверждение международного стандарта 5G New Radio. Стандарт позволил изготовителям соответствующих устройств приступить к производству техники, совместимой с новыми требованиями.

Высокая скорость и сверхнизкое время ожидания позволит воспользоваться технологиями виртуальной реальности, беспилотных автомобилей, видео в разрешении 4К и многим другим, заявила глава компании Мелисса Арнольди.