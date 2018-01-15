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Hi-Tech

К концу 2018 года в нескольких городах США запустят 5G

15 января 2018, 06:14

Планы перехода на 5G озвучила крупнейшая телекоммуникационная компания мира AT&T.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). К концу 2018 года крупнейшая телекоммуникационная компания мира AT&T планирует запустить высокоскоростную мобильную сеть 5G в 12 городах США. Об этом сообщает «Хайтек».

Предпосылкой такого заявления стало окончательное утверждение международного стандарта 5G New Radio. Стандарт позволил изготовителям соответствующих устройств приступить к производству техники, совместимой с новыми требованиями.

Высокая скорость и сверхнизкое время ожидания позволит воспользоваться технологиями виртуальной реальности, беспилотных автомобилей, видео в разрешении 4К и многим другим, заявила глава компании Мелисса Арнольди.


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