«Нефтяник» подарил своему тренеру победу на юбилей

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник» подарил своему тренеру Евгению Мухину победу на 50-летний юбилей, который он отмечает сегодня. Татарстанские спортсмены взяли верх над «Торпедо» из Усть-Каменогорска со счетом 5:4, этот выигрыш стал четвертой домашней победой альметьевцев, сообщает пресс-служба команды.

Однако игра началась совсем не весело для Мухина – в течение восьми минут после свистка альметьевцы пропустили сразу три шайбы. До первого перерыва «Нефтяник» лишь на один гол смог сократить отставание благодаря атаке Кирилла Адамчука и Умеда Гильманова, которую завершил Данил Воеводин.

На 28-й минуте болельщиков порадовал Александр Чиглинцев, который сделал счет на табло 2:3. А затем отличился и Алексей Ложкин, сравнявший очки.

До того, как уйти на второй перерыв, «Торпедо» вновь вышло вперед – 3:4.

В середине третьего игрового отрезка Даниэль Насыбуллин вновь восстановил равенство. А точку в игре на 58-й минуте поставил Никита Ядроец, который четко распорядился передачей Булата Байкеева и переиграл вратаря – 5:4.

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – 5:4 (1:3, 2:1, 2:0).