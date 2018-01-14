Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности средства для похудения DNP

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельной опасности жиросжигателя DNP. Случаи вреда здоровью от данного средства для похудения уже зафиксированы в Великобритании, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты напоминают, что в России DNP нельзя продавать как пищевой продукт, он не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной или пищевой добавки.

При этом его легко можно купить в Сети, к примеру, через соцсеть «ВКонтакте», сказано в информации Роспотребнадзора. Желающим его предлагают как средство, которое способно сжигать жиры. На самом деле содержащееся в нем вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь, предупреждают специалисты.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в настоящее время пытается пресечь оборот жиросжигателя.