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Рождественский фестиваль в Зеленодольске: Лазерное шоу и поздравления со всего света

14 января 2018, 21:11 , Фото: Марат Хаялутдинов

Рождественский фестиваль в Зеленодольске: Лазерное шоу и поздравления со всего света Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан заявил, что «Свет Вифлеемской звезды» – это лучшее, что ему приходилось когда-либо видеть.
Рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» состоится в Зеленодольске
В Музее истории Благовещенского собора Казани продолжает работу выставка «Свет Вифлеемской звезды»
В Зеленодольске прошел ежегодный рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды»

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды», который прошел в Зеленодольске, удивил зрителей лазерным шоу и видеопоздравлениями из разных концов света. Об этом сообщают «Новости Зеленодольска».

«Зеленодольск талантлив тем, что умеет собирать таланты! Я был в разных странах и городах, но зеленодольский фестиваль – лучшее, что мне приходилось когда-либо видеть!» – заявил в ходе мероприятия митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Обращение к участникам мероприятия прозвучали и от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, имама-мухтасиба Зеленодольского района Габдулхамита хазрата и главы района Александра Тыгина.

Перед пришедшими на фестиваль выступили коллективы певцов, танцоров, церковные хоры. На сцену также поднимался участник шоу «Голос» на «Первом канале» Данила Буранов.


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