Рождественский фестиваль в Зеленодольске: Лазерное шоу и поздравления со всего света

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды», который прошел в Зеленодольске, удивил зрителей лазерным шоу и видеопоздравлениями из разных концов света. Об этом сообщают «Новости Зеленодольска».

«Зеленодольск талантлив тем, что умеет собирать таланты! Я был в разных странах и городах, но зеленодольский фестиваль – лучшее, что мне приходилось когда-либо видеть!» – заявил в ходе мероприятия митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Обращение к участникам мероприятия прозвучали и от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, имама-мухтасиба Зеленодольского района Габдулхамита хазрата и главы района Александра Тыгина.

Перед пришедшими на фестиваль выступили коллективы певцов, танцоров, церковные хоры. На сцену также поднимался участник шоу «Голос» на «Первом канале» Данила Буранов.