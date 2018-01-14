УНИКС победил в Нижнем Новгороде

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Первый выездной матч в Единой лиге ВТБ в новом году УНИКС провел в Нижнем Новгороде и одержал победу со счетом 91:89, Колом принес победу гостям за секунду до конца игры.

Сразу отметим, что впервые в сезоне казанскую команду на выезде поддерживал организованный клубом десант.

В межсезонье в Нижнем произошли главные события: вернулся к рулю команды сербский специалист Зоран Лукич, с которым волжане выходили в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. Вместе с ним состав «НН» пополнили форвард Александр Захаров, защитник Артем Комолов, сербский форвард Стеван Еловац, форвард Вадим Панин из УНИКСа, американский защитник Стерлинг Гиббс (23 октября БК «НН» и американский разыгрывающий Стерлинг Гиббс «по обоюдному согласию досрочно прекратили действие контракта, сообщил клубный сайт). Стерлинг Гиббс присоединился к «Нижнему Новгороду» в августе этого года и успел принять участие в предсезонных товарищеских играх и квалификации Лиги чемпионов ФИБА. А также защитник Максим Колюшкин («НН» воспользовался опцией и расторг контракт с ним 11 января, сообщил клубный сайт).

Уже по ходу сезона «НН» пополнил свои ряды двумя новичками, первый из которых очень хорошо нам знаком. 3 ноября «НН» подписал контракт с белорусским тяжелым форвардом Владимиром Веремеенко (33 года, 211 см, 107 кг). Новый игрок «Нижнего» провел в российских клубах в общей сложности 12 сезонов и хорошо известен любителям баскетбола. В последние годы он выступал в Европе, однако теперь принял решение вернуться в нашу страну и присоединиться к составу черно-белой команды. Контракт с Владимиром рассчитан на один сезон, сообщал клубный сайт.

17 ноября «НН» подписал контракт с американским разыгрывающим Джейком Одумом (193 см, 82 кг, 26 лет). Нынешний сезон янки начинал в турецком «Банвите».

Вслед за латвийским наставник нижегородцев Артурасом Шталбергсом «НН» покинули: защитник Иван Викторов, форвард Томислав Зубчич, защитник Кенни Бойнтон, форварды Дижон Томпсон и Сиим-Сандер Вене, центровой Александр Гудумак. Еще до начала сезона канадский центровой Шон Денисон был вынужден покинуть БК «Нижний Новгород» «по семейным обстоятельствам. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон. А на этой неделе вместе с Колюшкиным покинул «НН» Сергей Марихин – для получения игровой практики отдан в аренду БК «Рязань» до конца сезона.

Сыграть в Лиге чемпионов ФИБА «НН» не удалось, в квалификации волжане дважды проиграли бельгийскому «Антверпену». Так что пришлось играть в Кубке Европы ФИБА. Этот турнир по схеме проведения аналогичен Кубку Европы УЛЕБ. На первом этапе нижегородцы стали первыми в группе «Н», 4 победы и 2 поражения. На втором этапе в группе «I» нижегородцы после двух туров идут вторыми вслед за французским «Ле Портелем» (2-0), победили финскую «Катайю», проиграли турецкому «Истанбулу» в гостях (1-1). Можно еще вспомнить, как в межсезонье в сентябре в Словении в контрольном матче «НН» обыграл одного из фаворитов Кубка Европы УЛЕБ немецкую «Баварию» (66:65).

В лиге ВТБ УНИКС и «НН» встречались 13 раз, 11 побед у казанцев, две – у нижегородцев. Именно в Нижнем 30 августа новая команда Димитриса Прифтиса провела первый контрольный матч, обыграв хозяев (88:76). Главный тренер «НН» тоже вспомнил тот спарринг, Зоран Лукич высоко оценил уровень УНИКСа перед сегодняшним матчем.

«Наш коллектив ожидает очень тяжелая игра с УНИКСом, который наравне с “Локомотивом-Кубанью” показывает самый качественный баскетбол в лиге на данном этапе. В этой команде четко распределены роли, каждый игрок знает, что от него требуется, и все вместе они образуют очень слаженную систему, которая дает результат. Мы уже встречались с УНИКСом перед стартом сезона в товарищеском матче. Три четверти шли на равных и проиграли только в четвертой, поэтому на наших игроках не должно быть никакого психологического давления. Главное для нас – дисциплина и четкое выполнение установок», – цитирует Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».

В лиге ВТБ «НН» после девяти матчей идет на восьмом месте. Три победы: дома над ВЭФом (80:64), «Калевом» (103:85, в этой встрече наш старый знакомый Петр Губанов набрал свое 1001 очко в лиге ВТБ, 39-й результат) и в Астане (85:73). Кстати, после домашнего поражения от «НН» боссы «Астаны» отправили в отставку своего главного тренера Костаса Флеваракиса, теперь в лиге осталось трое греческих наставников: в ЦСКА (Димитрис Итудис), «Химках» (Георгиос Барцокас) и УНИКСе (Димитрис Прифтис).

Шесть поражений в лиге ВТБ: дома от «Цмоки-Минск» (82:91), «Автодора» (84:75), «Пармы» (73:88), в гостях от «Енисея» (90:98), «Локомотива-Кубани» (64:94) и «Химок» (87:90, ОТ). Кроме того, «НН» участвует и в Кубке России, где после двух побед над «Самарой» нижегородцы вышли в «Финал четырех», который пройдет 9 – 11 февраля в Краснодаре. В полуфинале «НН» сыграет с «Иркутом», в другом встретятся «Локомотив-Кубань» и «Новосибирск.

Гости сегодня выставили привычный стартовый состав: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Джамар Смит и Трентон Локетт. Сразу скажем, что первая половина встречи была очень похожа на предыдущий выездной матч казанцев во французском Лиможе. Та же неважная результативность, тот же проигрыш щита, и в итоге постоянное отставание в счете. Только в самом дебюте стартовой четверти УНИКС пару раз вел в счете, 9:10 после броска Эджима, например. Все остальное время до большого перерыва впереди заслуженно и логично были хозяева. Снова казанцы очень плохо бросали издали, одно попадание из девяти в первой половине против пяти из девяти у «НН». Под щитом та же картина, счет подборов 20-14. И только по потерям равенство, 6-6.

В середине стартовой четверти Колом счет сравнял, 12:12, но уже через пару минут на табло горело 24:14. Правда, к началу второй десятиминутки гости заметно наверстали упущенное, 24:20 от рук Антона Понкрашова, вместе с ним в конце первой четверти в игре вошли Владислав Трушкин, Евгений Колесников, Григорий Шуховцов и Морис Ндур. Однако очень скоро «НН» вновь отодвинул УНИКС на дистанцию в 10 очков, 30:20, а Веремеенко с линии штрафных довел перевес нижегородцев до «плюс 11», 31:22. Лишь в концовке первой половины казанцам удалось сократить очковый дефицит, 44:39 после броска Эджима. На этом и закончили первую половину.

Третью четверть гости начали очень резво, так что к середине периода смогли сократить отставание в счете всего до двух очков, 53:51. Разыгрался у казанцев Ндур, забегая вперед, скажем, что он стал джокером УНИКСа в этой встрече, набрав почти треть всех очков УНИКСа! Тем не менее, хозяевам в очередной раз удалось вернуть гостей на дистанцию в 10 очков, 62:51 после двух подряд дальних попаданий местного американца Джейкоба Одума. В итоге судьба матч решилась в заключительные 10 минут.

«НН» вроде бы легко снова ушел вперед на 10 очков, но ненадолго. Героем концовки после Ндура стал Колом. Испанский легионер УНИКСа за 6.32 до конца сократил разрыв до двух очков дальним броском, 73:71, потом еще раз реализовал трехочковый, 73:74, Ндур – 73:76 в середине периода. Все остальное время нервным лучше было не смотреть на площадку. Иван Стребков сравнивает счет, 79:79, он же в предпоследний раз вывел хозяев вперед, 82:79 за 2.31. Перехват Ндура, зверский данк, 82:83. Одом с линии штрафных, 84:83 за 1.47. Штрафные от Понкрашова и Колома, 84:87. Еловац возвращает интригу дальним броском, 87:87 за 0.48. Еще раз сверху забивает Ндур, 87:89. Еловац с линии штрафных за 0.28 делает счет равным. Последнее слово в матче сказал Колом. В последней атаке УНИКСа он бросил, не попал, но сам подобрал мяч и уже наверняка отправил его в корзину, принеся такую трудную победу УНИКСу, 89:91.

В следующем туре 21 января в Риге казанцы сыграют с ВЭФом. А 16 января дома в рамках топ-16 Кубка Европы УНИКС примет итальянскую «Реджо-Эмилию». После 10 матчей в лиге ВТБ в активе казанцев девять побед при одном поражении, третье место после ЦСКА и «Локомотива-Кубани».

БК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – УНИКС (Казань) – 89:91 (24:18, 20:21, 24:19, 21:33).

Самые результативные: НН – Одум (22), Еловац (20), Стребков (14); УНИКС – Ндур (30), Колом (16), Ласме (15), Эджим (10).