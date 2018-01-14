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Китайские инженеры оснастили iPhone X кнопкой «Домой»

14 января 2018, 22:21

Свою разработку специалисты представили на выставке электроники CES 2018.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Китайские инженеры оснастили iPhone X кнопкой «Домой», которую можно подключить через порт Lightning. Об этом сообщает РИА «Новости».

Свою разработку они представили на выставке электроники CES 2018. Отсутствующая в настоящее время «домашняя» кнопка заменена 5,8-дюймовым экраном, который занимает почти всю лицевую сторону смартфона. В связи с этим пользователи часто жалуются на неудобства.

Помимо того, что разработчики из Китая вернули привычный щелчок, они оборудовали «Айфон» 35-миллиметровым разъемом для наушников, позволяющим подключить к гаджету проводную гарнитуру.

Ранее стало известно, что iPhone X не вошел в тройку лучших смартфонов 2017 года. Специалисты Роскачества заявили, что флагман компании Apple провалил проверку на качество.


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