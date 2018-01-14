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Биатлонистки из России неудачно выступили в масс-старте на 5-м этапе Кубка мира

14 января 2018, 21:24

Шестой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 18 по 21 января в итальянском Антхольц-Антерсельва.
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(Набережные Челны, 14 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Российские биатлонистки неудачно выступили в гонке с общего старта (масс-старт) на завершившемся 5-м этапе Кубка мира. Соревнования прошли в немецком местечке Рупольдинг.

Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 22-й с тремя промахами, а Дарья Виролайнен – с четырьмя.

Победу одержала знаменитая финская биатлонистка Кайса Макарайнен, второй стала немка Лаура Дальмайер, а третьей финишировала чешка Вероника Виткова. Все трое смогли ходом обыграть и опередить канадку Розанну Крофорд, которая после четвертой стрельбы ушла к финишу первой с преимуществом более 15 секунд. Соперницы оказались более скоростными.

Шестой этап Кубка мира по биатлону пройдет с18 по 21 января в итальянском Антхольц-Антерсельва.


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