Биатлонистки из России неудачно выступили в масс-старте на 5-м этапе Кубка мира

(Набережные Челны, 14 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Российские биатлонистки неудачно выступили в гонке с общего старта (масс-старт) на завершившемся 5-м этапе Кубка мира. Соревнования прошли в немецком местечке Рупольдинг.

Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 22-й с тремя промахами, а Дарья Виролайнен – с четырьмя.

Победу одержала знаменитая финская биатлонистка Кайса Макарайнен, второй стала немка Лаура Дальмайер, а третьей финишировала чешка Вероника Виткова. Все трое смогли ходом обыграть и опередить канадку Розанну Крофорд, которая после четвертой стрельбы ушла к финишу первой с преимуществом более 15 секунд. Соперницы оказались более скоростными.

Шестой этап Кубка мира по биатлону пройдет с18 по 21 января в итальянском Антхольц-Антерсельва.