В Челнах отметили праздник пробуждения природы Нардуган

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах песнями, частушками, шутками и танцами отметили праздник пробуждения природы Нардуган. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Мероприятие в концертном зале имени Сары Садыковой организовало городское общество кряшен под руководством народного артиста РТ, депутата Городского совета Виталия Агапова.

Вечер прошел под номера творческих коллективов из разных районов Татарстана. В числе тех, кто представил сегодня свое творчество, были и народные ансамбли кряшен «Карендэшлэр» и «Жанакай».

Сегодняшний Нардуган стал 26-м, который отметили в Автограде. После него кряшены начнут готовиться к летнему празднику Питрау.