Ришат Гилязутдинов: Из-за переездов мы находимся не в лучшей физической форме

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов после победы над «Енисеем» отметил, что его команда выполнила план на игру и сработала качественно.

По словам наставника казанского «Динамо», его команда должна быть сконцентрирована до самого финального свистка.

«Задача и каждого игрока "Динамо", и команды в целом – бороться за каждый мяч. В этом компоненте мы пытаемся добавить. Это должно носить постоянный характер вне зависимости от счета на табло и от уровня соперника. В такой ситуации у команды вырабатываются определенные качества, которые помогут нам в серьезных матчах. Что касается игры в целом, то я доволен результатом – спасибо девчонкам за работу и настрой, который они показали сегодня. Марюхнич вместо Самойленко – это плановая ротация. Много общался с Марюхнич по ходу игры? Я всего лишь немного корректировал ее индивидуальные действия. В целом девочки выполнили план на игру безукоризненно и сработали очень качественно. Ошибки в первой партии связаны с не лучшей нашей формой, и если бы "Енисей" продолжил сопротивляться, нам было бы тяжелее. Но в первой партии мы их переломили, и в дальнейшем волейбола как такового не было», – подчеркнул тренер.

Также Гилязутдинов добавил, что в настоящее время команда находится не в лучшей форме по причине постоянных переездов.

«Сейчас нам очень тяжело играть, потому что мы находимся не в очень хорошей физической функциональной форме. После Нового года у нас было всего две или три полноценные тренировки, все остальное – переезды, опробования и разминки, которые не несут в себе серьезной нагрузки, той, которая нужна. Это ситуация календаря, от нее никуда не деться. Но хотелось бы иметь больше времени для полноценных тренировок. За состояние игроков после поездки в Польшу я переживал, и с этим у нас сейчас связан определенный спад», – отметил наставник «Динамо».