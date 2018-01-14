Девятый этап ралли «Дакар-2018» отменен из-за плохих погодных условий

(Набережные Челны, 14 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Девятый этап ралли «Дакар-2018» отменен из-за погодных условий. Он должен был пройти завтра, 15 января. В данный момент продолжается восьмой этап гонки.

«Существует риск затопления и грозы, мы не хотим рисковать. На бивуаке сегодня было много воды, завтра мы также ожидаем ливни», – сообщил спортивный директор ралли Марк Кома.

Кроме этого, по информации пресс-службы российской команды «КАМАЗ-Мастер», прошлую ночь организаторы побоялись пускать по полю бивуака машины из-за сильного дождя и опасения, что они не смогут выехать, поэтому экипажам ассистанс пришлось ночевать на обочине дороги, в своих автомобилях.

Напомним, что лидером грузового зачета по итогам семи этапов является российский экипаж под пилотированием Эдуарда Николаева.

