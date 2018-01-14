Главный тренер «Енисея»: Проиграть казанскому «Динамо» – абсолютно ординарное явление

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Енисей» Сергей Голотов прокомментировал поражение своей команды в матче против казанского «Динамо» в чемпионате России.

По словам Голотова, его команда уже готовится к предстоящим матчам против челябинского «Динамо-Метара» и «Уралочки».

«Проигранный финал Кубка психологически никак не сказался на девочках. После этого матча в чемпионате мы трижды проиграли. А проиграли кому? Москве, Казани... С "Ленинградкой" игра не сложилась, мы слишком много наездились. За месяц мы сменили шесть часовых поясов, было очень сложно. А проиграть Казани – это абсолютно ординарное явление. Замены? У нас до этого в основном были загружены семь человек. По первой партии было видно, что нам будет против Казани тяжело, поэтому мы уже настраивались на Челябинск и "Уралочку". Именно поэтому лидеры во второй и третьей партиях получили отдых», – подчеркнул Голотов.