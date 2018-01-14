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Политика

КПРФ: Путин сгладил острые углы вокруг темы мавзолея Ленина

14 января 2018, 19:43

По словам Мельникова, тезис о близости ценностей христианства и коммунизма «давно и основательно развивает» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Высказывание Президента РФ Владимира Путина о том, что отношение коммунистов к главному организатору и руководителю Октябрьской революции 1917 года в России Владимиру Ленину сродни почитанию святых в христианстве, сглаживает острые углы в данной теме. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

«Думаю, эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной», – цитирует Мельникова «Интерфакс».

По его словам, взгляд на то, что христианство и коммунизм схожие явления, неоднократно высказывал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее идеи о захоронении тела вождя мирового пролетариата высказала журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая собирается принять участие в выборах Президент РФ в 2018 году. Зюганов не увидел в инициативе Собчак ничего, «кроме безобразия и хамства».


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