В Казани отметили марийский обрядовый праздник Шорыкйол

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Татьяна Иванова). Сегодня в Доме дружбы народов РТ в Казани прошел марийский обрядовый праздник Шорыкйол, гостями которого стали уроженцы Республики Марий Эл, проживающие в столице Татарстана, а также учащиеся марийского отделения многонациональной воскресной школы города.

Праздник начался с приветственного слова руководителя национальной культурной автономии марийцев Казани Людмилы Мусихиной. Она рассказала гостям о Шорыкйоле, а также вспомнила, как отмечала его со своими родителями в детстве. После этого председатель передала ведущую роль актерам вечера, которые в своей сценке изобразили семью во время их подготовки к торжеству – женщины накрывали на стол, приносили национальные угощения и развлекались, исполняя народные песни и танцы.

Во время танца к артистам вышли гости праздника вместе со своими детьми. Как рассказали родители корреспонденту ИА «Татар-информ», они решили показать подрастающему поколению, как проходит приветствие главных героев праздничного обряда — Васли Кугыза и Васли Кува, которые также приняли участие в постановке. Сценка проходила на марийском языке.

После разыгранной сценки любой желающий смог принять участие в конкурсах, а также попробовать угощения, которые были приготовлены специально к празднику. В это же время сотрудники воскресной школы раздали детям конфеты, а родители получили в подарок календарь на предстоящий год под названием «Пырля лийына», что в переводе с марийского означает «Жить сообща».

Как отметила член правления национальной культурной автономии марийцев Казани и учитель марийского отделения многонациональной воскресной школы Казани Татьяна Ибатиева, название «Шорыкйол», что в переводе с марийского означает «Овечья нога», дано празднику не случайно. Дело в том, что во время его проведения девушки должны ходить в деревнях по домам, заходить в хозяйские хлева и трогать овец за ноги.

«Это ритуал, который привлекает богатство и обещает большой приплод овец в предстоящем году. Также у нас есть главные герои праздника — Васли Кугыза и Васли Кува. Дед вместе со своей супругой ходят по домам, интересуются достижениями домочадцев за прошедший год, проверяют, сколько лаптей сплел хозяин, что из рукоделия сделала хозяйка. Если чего-то мало — ругают. Все это делается для того, чтобы воспитать трудолюбие у марийцев. Также в это время народ спрашивает у героев, каким будет год, интересуется про урожай, потому что для каждого народа главное, чтобы был хлеб и не было голода», — подчеркнула Татьяна Ибатиева.

Ее коллега Наталья Кукушкина отметила, что праздник принято отмечать в национальных костюмах, которые несут в себе очень много информации о его хозяине. Ее дочка, которой всего пять месяцев, также была одета в костюм с национальной вышивкой.

«Костюмы, которые на нас надеты, переходят из поколения в поколение по женской линии, это также отдельное искусство. Например, костюм, который сейчас на мне, шила моя бабушка — все вручную. Узоры на нем имеют свой смысл, рассказывают, из какого рода его владелец, в какой деревне проживает. Это такое небольшое резюме о каждом человеке», — рассказала Кукушкина.

Праздник Шорыкйол рассчитан не только на взрослых, но и на детей, которые принимают участие в различных играх, переодеваются в костюмы, танцуют и исполняют национальные песни. Существуют также традиционные угощения. Например, обязательно на столе есть еда, которая называется «Шорыкйол пукш». Это орешки, слепленные из сладкого теста. Их дают гостям, которые приходят в дом во время празднования обряда.

«Мы этот праздник не отмечаем особыми гуляниями, поскольку живем в Казани, но прийти сюда (в Дом дружбы народов — прим. Т-и) было очень интересно, посмотрели на марийскую одежду, приняли участие в танцах. Наша семья наполовину русская, наполовину марийская, сама я переехала в Казань в 70-х годах, но традиции и ценности, которые почитаются в Шорыкйоле, в нашей семье все равно сохраняются», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-ифнорм» гостья праздника Антонида Айметова. Она пришла вместе со своей дочерью и внуком.

Отметим, Шорыкйол празднуется в период зимнего солнцестояния после нарождения новой луны. В разных районах установлено свое время для празднования, но большинство марийцев начинают отмечать его в первую пятницу нового года. Этот национальный обряд длится одну неделю. В Казани его отмечают на протяжении 25 лет.