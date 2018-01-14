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Наука и образование

КФУ привлечет выпускников в науку

14 января 2018, 18:59

Проект ученых Института востоковедения КФУ выиграл грант в конкурсе «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан».
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Ученые КФУ разработали новый проект для привлечения выпускников университета к научной деятельности, пишет пресс-служба вуза.

Доцент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Ольга Панченко пояснила, что для активизации наукотворческого потенциала студенческой молодежи сегодня требуется комплексная методика.

На начальном этапе исследователи определят факторы, которые могли бы способствовать привлечению молодежи к научной деятельности. С этой целью в республике проведут исследования методами фокус-групп и экспертного опроса. Программу опробуют на студентах гуманитарных специальностей. По мнению ученых, эта группа является универсальной. Также планируется выпуск методических пособий и сотрудничество с органами власти Татарстана.

Проект ученых Института востоковедения КФУ выиграл грант в конкурсе «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в категории «Социально значимые инновации». Реализация проекта рассчитана на пять лет.


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