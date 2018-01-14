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Культура

В Музее ИЗО ведущий историк искусства расскажет о поп-арте

14 января 2018, 21:58

Лекция пройдет в рамках цикла лекций об искусстве конца XIX – начала XXI веков.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В Музее изобразительных искусств РТ 18 января состоится лекция Данилы Булатова о поп-арте, сообщает пресс-служба музея.

Данила Булатов — историк искусства, научный сотрудник и куратор ГМИИ им. А.С. Пушкина. Он расскажет всем желающим о поп-арте и «новом реализме».

Лекция пройдет в рамках цикла лекций об искусстве конца XIX – начала XXI веков.

Задача курса – дать слушателям знания по истории и теории искусства. Лекторами выступят ведущие российские искусствоведы, историки, художественные критики и кураторы. Лекции рассчитаны на любой уровень подготовки.

 


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