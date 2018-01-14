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В деревне Кукморского района в доме сгорела 64-летняя женщина

14 января 2018, 17:25 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В деревне Кукморского района в доме сгорела 64-летняя женщина Пожар вспыхнул в доме №16 по улице Ибрагимова сегодня около пяти часов утра.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В деревне Тарлау на пожаре в доме погибла 64-летняя женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар вспыхнул в доме №16 по улице Ибрагимова сегодня около пяти часов утра.

На место отправились сотрудники добровольного пожарного отряда «Восток» и «Вахитово», пожарные из села Шемордан, а также караул ПСЧ №117.

На месте огнеборцев встретил пьяный хозяин. Он поведал, что в доме может находиться его супруга. К тому моменту кровлю здания пламя охватило целиком, пылали кухня и веранда. Площадь пожара составляла около 88 квадратных метров.

Пожарные справились с огнем за 29 минут. Среди обгоревших обломков сотрудники МЧС нашли тело погибшей женщины.

По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.


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