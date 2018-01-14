В деревне Кукморского района в доме сгорела 64-летняя женщина

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В деревне Тарлау на пожаре в доме погибла 64-летняя женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар вспыхнул в доме №16 по улице Ибрагимова сегодня около пяти часов утра.
На место отправились сотрудники добровольного пожарного отряда «Восток» и «Вахитово», пожарные из села Шемордан, а также караул ПСЧ №117.
На месте огнеборцев встретил пьяный хозяин. Он поведал, что в доме может находиться его супруга. К тому моменту кровлю здания пламя охватило целиком, пылали кухня и веранда. Площадь пожара составляла около 88 квадратных метров.
Пожарные справились с огнем за 29 минут. Среди обгоревших обломков сотрудники МЧС нашли тело погибшей женщины.
По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.