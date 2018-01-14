Традиционный праздник лыж отметили в селе Малая Елга Лаишевского района

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Традиционный праздник лыж, который организовывают каждые выходные, отметили в селе Малая Елга Лаишевского района. Об этом сообщает пресс-служба района.
Чтобы поучаствовать в зимних забавах, в село приехали казанцы, нижнекамцы и жители Рыбной Слободы. Они присоединились к лыжным заездам, а затем отведали праздничное угощение.
Мероприятие завершилось зажигательными танцами, веселыми песнями и задорными играми.
В следующие выходные татарстанцев ждет очередной лыжный забег.