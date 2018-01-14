Воевавшего на стороне УДА* волонтера из Литвы убили в Великобритании

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). На острове Гернси был убит литовский волонтер, воевавший в составе «Украинской добровольческой армии*», сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 33-летний мужчина два года состоял в восьмом отдельном батальоне УДА*, в последнее время он поставлял автомобили и амуницию для украинский военных формирований.

Мужчину пытали, затем убили, привязали к автомобилю и сожгли в машине, которую он вез для военных нужд батальона.

*Экстремистская группировка, запрещенная в России