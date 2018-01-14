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Воевавшего на стороне УДА* волонтера из Литвы убили в Великобритании

14 января 2018, 15:19 , Фото: twitter.com

Воевавшего на стороне УДА* волонтера из Литвы убили в Великобритании На острове Гернси мужчину убили и сожгли вместе с его автомобилем.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). На острове Гернси был убит литовский волонтер, воевавший в составе «Украинской добровольческой армии*», сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 33-летний мужчина два года состоял в восьмом отдельном батальоне УДА*, в последнее время он поставлял автомобили и амуницию для украинский военных формирований.

Мужчину пытали, затем убили, привязали к автомобилю и сожгли в машине, которую он вез для военных нужд батальона.

*Экстремистская группировка, запрещенная в России


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