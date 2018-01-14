(Набережные Челны, 14 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Антон Шипулин стал 15-м в гонке с общего старта на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Лидер сборной России допустил 4 промаха.

Еще один россиянин Александр Логинов допустил 5 промахов и финишировал 27-м. Победу одержал норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал знаменитый француз Мартен Фуркада, третьим финишировал еще один француз Антонин Гигонна.

В 16.40 на старт гонки выйдут женщины, этими соревнованиями завершится пятый этап Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

