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Политика

Премьер Венгрии раскритиковал одностороннее отношение Евросоюза к России

14 января 2018, 15:24

Президент России Владимир Путин «вновь сделал свою страну сильной», заметил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал одностороннюю политику Евросоюза по отношению к России и отметил, что в блоке принято критиковать российские власти, чтобы считаться «хорошим европейцем», сообщает ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

«ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя. Венгрия имеет условное влияние — слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против России», — сказал Орбан

Политик отметил необходимость признать, что Президент России Владимир Путин «вновь сделал свою страну сильной».

«Россия опять является одним из актеров в мировой политике. У Запада на первом месте свобода. В России речь идет в первую очередь о том, чтобы держать сплоченным огромное государство, — а все остальное придет потом. ЕС, однако, не понимает Россию», — добавил Премьер Венгрии.


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