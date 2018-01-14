Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Бугульминском районе

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). При столкновении автобуса и легкового такси в Бугульминском районе пострадали три человека, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла на 298-м километре трассы Казань – Оренбург.
Как выяснилось, рейсовый автобус «Уфа – Казань» с десятью пассажирами вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль «Джили».
В результате ДТП пострадали два пассажира и водитель легковушки.
На месте аварии работают сотрудники полиции и медики.
По словам виновника ДТП, авария произошла из-за того, что у автобуса заклинили тормоза.