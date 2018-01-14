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Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Бугульминском районе

14 января 2018, 14:35 , Фото: соцсети

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Бугульминском районе Авария произошла на 298-м километре трассы Казань – Оренбург.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). При столкновении автобуса и легкового такси в Бугульминском районе пострадали три человека, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла на 298-м километре трассы Казань – Оренбург.

Как выяснилось, рейсовый автобус «Уфа – Казань» с десятью пассажирами вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль «Джили».

В результате ДТП пострадали два пассажира и водитель легковушки.

На месте аварии работают сотрудники полиции и медики.

По словам виновника ДТП, авария произошла из-за того, что у автобуса заклинили тормоза.


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