Путин сравнил тело Ленина со святыми мощами

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а помещение в мавзолей Владимира Ленина с почитанием мощей святых, сообщает РИА Новости.

«Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравится, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию», — сказал лидер страны в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого показали в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Коммунистическая идеология сродни христианству, на самом деле, — свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в священном писании, это все там есть, добавил Путин.

А кодекс строителя коммунизма — это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали, заметил Президент.

Путин сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве.

«Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи», — сказал Путин.

По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, а просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело, добавил глава государства.