Президент Ирана заявил о неудачных попытках Трампа подорвать ядерную сделку

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп пытался подорвать ядерное соглашение с Ираном, но его попытки не увенчались успехом, заявил Президент Ирана Хасан Роухани, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Ранее Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил, что собирается законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

«Господин Трамп предпринимал все усилия в течение года, еще до своего избрания, во время избирательной компании, для того, чтобы подорвать ядерную сделку с Ираном. Однако у него ничего не получилось», — сообщил Роухани в эфире телеканала Press TV.

Неудача попыток Трампа сорвать сделку доказывают «успешность международных договоренностей», добавил Роухани.

«Это означает, что международные договоренности успешны. Это означает, что право взяло верх над диктатурой. Американцы не смогли навязать свою волю,... пренебречь общественным мнением», — добавил иранский Президент.

Ранее в МИДе Ирана заявили, что Тегеран примет меры и «ответит соответствующим образом на враждебные действия США», говорится в сообщении информагентства.