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Около тысячи машин скопились на подъездах к закрытой Керченской переправе

14 января 2018, 12:44

Оператор призвал водителей воздержаться от поездок в сторону переправы.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Порядка 900 грузовых и легковых автомобилей, а также почти 50 автобусов скопились к утру воскресенья на подъездах к Керченской паромной переправе, которая вторые сутки закрыта из-за сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора переправы «Морская дирекция».

Основную транспортную артерию, соединяющую полуостров с материковой Россией, закрыли из-за сильного ветра в ночь на субботу. 

«По данным на 08:00 мск, в порту „Кавказ“ Краснодарского края паром ожидают 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных машин. В порту Крым скопились 38 легковушки, 14 автобусов и 300 фур», — сказала представитель компании.

Оператор призвал водителей воздержаться от поездок в сторону переправы. 

В Крыму и Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ветра. Пассажиров обеспечили горячими напитками, кипятком и питьевой водой. Также круглосуточно работают медпункты, говорится в сообщении информагентства.


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