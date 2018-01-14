Около тысячи машин скопились на подъездах к закрытой Керченской переправе

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Порядка 900 грузовых и легковых автомобилей, а также почти 50 автобусов скопились к утру воскресенья на подъездах к Керченской паромной переправе, которая вторые сутки закрыта из-за сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора переправы «Морская дирекция».

Основную транспортную артерию, соединяющую полуостров с материковой Россией, закрыли из-за сильного ветра в ночь на субботу.

«По данным на 08:00 мск, в порту „Кавказ“ Краснодарского края паром ожидают 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных машин. В порту Крым скопились 38 легковушки, 14 автобусов и 300 фур», — сказала представитель компании.

Оператор призвал водителей воздержаться от поездок в сторону переправы.

В Крыму и Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ветра. Пассажиров обеспечили горячими напитками, кипятком и питьевой водой. Также круглосуточно работают медпункты, говорится в сообщении информагентства.