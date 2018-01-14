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Экономика и финансы

Трамп: Рынок мог рухнуть в случае победы демократов

14 января 2018, 12:18

Президент США удалил свое сообщение из социальной сети вскоре после публикации.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Финансовый рынок США мог рухнуть, если бы демократы победили на всеобщих выборах (Президента, законодателей Конгресса, губернаторов штатов), которые прошли 8 ноября 2016 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Президента США Дональда Трампа в Twitter.

«Если бы демократы одержали победу (на всеобщих выборах — прим. Т-и) в ноябре (2016 года — прим. Т-и), рынок бы рухнул! Это привело (бы — прим. Т-и) к катастрофе», — написал глава США, а затем удалил это сообщение. 

На своей странице в социальной сети Трамп рассказал о росте темпов американской экономики и увеличении количества рабочих мест, а также о «возвращении Chrysler (автомобилестроительной компании — прим. Т-и) в США из Мексики» после победы республиканцев.

Лидер США отметил, что законодатели Демократической партии «лишь ведут разговоры и не предпринимают никаких конкретных действий» в отношении DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals — программа защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними — прим. Т-и).

«Они вообще ничего не делают, чтобы исправить DACA. Упустили превосходную возможность. Очень жаль!» — написал Трамп в своем микроблоге.

«Я не верю, что демократы действительно хотят добиться сделки по DACA», — подытожил он.


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