На седьмом этапе «Дакар-2018» экипажу Сотникова на «КАМАЗе» пришлось менять турбину

(Набережные Челны, 14 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). На 7-м этапе ралли «Дакар-2018» российскому экипажу Дмитрия Сотникова на «КАМАЗе» пришлось менять турбину. На финиш этапа экипаж приехал 19-м, с отставанием в более чем 2 часа.

Именно Дмитрий участвует в ралли на новом 13-литровом грузовике. В середине спецучастка на «КАМАЗе» сломалась турбина, на ее замену ушло довольно много времени, в связи с чем экипаж с 5-го места в общем зачете переместился на 11-е.

Лучшим среди российских экипажей команды «КАМАЗ-Мастер» стал Эдуард Николаев, он показал третье время (+00:04:54), сохранив при этом лидерство в грузовом зачете гонки. Его преимущество над вторым преследователем теперь составляет 49 минут.

В тоже время российские грузовики испытывали на этапе трудности. Этап проходил на высоте, с чем тяжело справлялись моторы. «Моторы не хотят ехать так, как едут в низине, например, двигатель Генугтена, по его словам, что в низине, что на высоте работает с одинаковой динамикой, мы тоже стремимся к этому», —прокомментировал итоги этапа Эдуард Николаев.

Первым к финишу сегодня приехал экипаж Тон ван Генугтена на IVECO, вторым стал Федерико Вильягра на IVECO, он же идет вторым в генеральном зачете за Эдуардом Николаевым. Третьим в грузовом зачете после семи этапов идет белорусский экипаж под пилотированием Сергея Вязовича на МАЗе, на этапе он финишировал 6-м.

Еще один российский экипаж под пилотированием Айрата Мардеева показал 9-е место, Антон Шибалов – 10-е.



Общий зачет после 7-ми этапов «Дакар-2018», грузовики:



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-Мастер») — 23:43.01

2. Федерико Вильягра (IVECO) +49.47

3. Сергей Вязович (МАЗ) +2:49.08

4. Мартин Мацик (Лиаз) +3:15.35

5. Тон ван Генугтен (IVECO) +4:24.05

6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-Мастер») +4:25.25

...

11. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-Мастер») +6:03.46

...

13. Антон Шибалов («КАМАЗ-Мастер») +7:28.17.

