Видео: Фанаты Гарри Поттера сняли фильм о Волан-де-Морте

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Поклонники киносаги о Гарри Поттере сняли приквел франшизы под названием «Волан-Де-Морт: Истоки Наследника», сообщает РИА Новости.

Видео опубликовано на канале YouTube. Фильм длится 52 минуты. Он был снят на средства фанатов творчества Джоан Роулинг, которые они собрали в 2016 году.

В основе сюжета – детство, отрочество и юность волшебника Тома Реддла, который станет главным антагонистом саги. Тем самым поклонники показали метаморфозы превращения героя в Волан-де-Морта.