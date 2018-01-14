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Видео: Фанаты Гарри Поттера сняли фильм о Волан-де-Морте

14 января 2018, 13:42

В основе сюжета – детство, отрочество и юность волшебника Тома Реддла, который станет главным антагонистом саги.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Поклонники киносаги о Гарри Поттере сняли приквел франшизы под названием «Волан-Де-Морт: Истоки Наследника», сообщает РИА Новости.

Видео опубликовано на канале YouTube. Фильм длится 52 минуты. Он был снят на средства фанатов творчества Джоан Роулинг, которые они собрали в 2016 году.

В основе сюжета – детство, отрочество и юность волшебника Тома Реддла, который станет главным антагонистом саги. Тем самым поклонники показали метаморфозы превращения героя в Волан-де-Морта.


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