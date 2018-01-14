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В Улан-Удэ количество заразившихся сальмонеллезом выросло до 133 человек

14 января 2018, 11:33

В больницу доставлены 64 человека, из них 14 детей.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Количество отравившихся в кафе в Улан-Удэ человек выросло до 133, сообщает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время посещения кафе «Шулэн До» в столице Бурятии заразились сальмонеллезом 57 человек.

На сегодняшний день госпитализированы 64 человека, из них 12 детей.

В заведении работают представители Роспотребнадзора. Отмечено, что в процессе расследования были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителями сальмонеллеза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 


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