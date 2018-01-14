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NASA показало снимки облачного пояса Юпитера

14 января 2018, 11:26

Снимок был сделан в декабре прошлого года во время десятого сближения зонда с Юпитером.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт NASA.

Снимок был сделан в декабре прошлого года во время десятого сближения зонда с Юпитером, говорится на сайте аэрокосмического агенства. Устройство находилось более чем в 13 километрах от пиков облаков планеты.

Зонд Juno («Юнона») запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года. Аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера лишь спустя пять лет.


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