NASA показало снимки облачного пояса Юпитера

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт NASA.

Снимок был сделан в декабре прошлого года во время десятого сближения зонда с Юпитером, говорится на сайте аэрокосмического агенства. Устройство находилось более чем в 13 километрах от пиков облаков планеты.

Зонд Juno («Юнона») запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года. Аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера лишь спустя пять лет.