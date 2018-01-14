В горах Хакасии двое туристов погибли при сходе лавины

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В горах Хакасии снежная лавина унесла жизни двух человек, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Хакасия.

Накануне днем 10 жителей Красноярского края и Тюменской области прибыли в Орджоникидзевский район республики, чтобы покататься на снегоходах. В какой-то момент из-за лавины под снегом оказались несколько человек. Пятерым удалось выбраться самостоятельно, позднее туристами были обнаружены тела двоих мужчин.

Погибшими оказались жители Красноярска и Сургута в возрасте 42 и 35 лет.

По данному факту СК организовал доследственную проверку.