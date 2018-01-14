Американский эсминец «Карни» покинул Черное море после совместных с Украиной учений

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Американский эсминец «Карни» (DDG-64) покинул Черное море спустя восемь дней патрулирования, сообщает Russia Today со ссылкой на службу мониторинга пролива Босфор.
«Ракетный эсминец „Карни“ (DDG-64) покинул Черное море после восьми дней патрулирования и посещения порта в Одессе», — говорится в сообщении.
«Карни» вошел в Черное море 5 января, после чего зашел в порт Одессы с целью провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить комбинированную готовность и военно-морской потенциал среди союзников и партнеров НАТО.