Все новости Татарстан Россия

Общество

Американский эсминец «Карни» покинул Черное море после совместных с Украиной учений

14 января 2018, 11:04

Американский эсминец восемь дней патрулировал порт Одессы.
В Панамском канале сломался американский супер-эсминец
Американский эсминец 6 июня войдет в Черное море в рамках регулярной ротации
В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США
Эсминец ПРО ВМС США вошел в Черное море
6-й корабль ВМС США прибыл в Средиземное море

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Американский эсминец «Карни» (DDG-64) покинул Черное море спустя восемь дней патрулирования, сообщает Russia Today со ссылкой на службу мониторинга пролива Босфор.

«Ракетный эсминец „Карни“ (DDG-64) покинул Черное море после восьми дней патрулирования и посещения порта в Одессе», — говорится в сообщении.

«Карни» вошел в Черное море 5 января, после чего зашел в порт Одессы с целью провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить комбинированную готовность и военно-морской потенциал среди союзников и партнеров НАТО.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter