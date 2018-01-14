Президент Татарстана поздравил прокуроров республики с праздником

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня в здании татарстанской прокуратуры прошло торжественное мероприятие по случаю 296-й годовщины со дня основания надзорного ведомства. Сотрудников ведомства с праздником поздравил Президент Татарстана.

«За годы работы прокуратуры её функции менялись, однако главное оставалось всегда – преступники должны быть наказаны, а люди – защищены. Вам часто приходится сталкиваться с нестандартными, сложными проблемами не имеющими прямого и быстрого решения. Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение закона, нарушение прав и свобод граждан должна быть не только незамедлительной, но и взвешенной, всесторонне выверенной, в интересах стабильности в обществе и государстве. В этом случае ваш труд получит заслуженную высокую оценку граждан и повысит имидж государственных органов. Хочу отметить работу прокуроров в сфере трудового законодательства, а также в области защиты прав дольщиков и вкладчиков – вами», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Также Рустам Минниханов вручил республиканские награды отличившимся сотрудникам ведомства.

«Несмотря на то, что предыдущий год был насыщен событиями, работа прокуратуры республики была качественной и эффективной, благодаря вам, всем нашим сотрудникам, профессионалам своего дела. В нашей повседневной деятельности важное место занимают правоохранительные, контрольно-надзорные и судебные органы. Уверен, мы вместе будем и впредь будем эффективно защищать права граждан и интересы государства», – сказал Прокурор РТ Илдус Нафиков.

С праздником сотрудников ведомства поздравил и Генпрокурор России Юрий Чайка.

«Как отметил Президент России – прокуратура должна оставаться оком государства за сохранением прав граждан. Сегодня в каждом направлении нашей работы мы нацелены на будущее, на перспективу. На нас возложена серьезная ответственность во всех сферах жизни и от профессионализма каждого из нас, готовности оперативно реагировать на социально-экономические изменения, зависит судьба граждан», – отметил Генеральный прокурор России Юрий Чайка в своём видеообращении.