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Президент Татарстана поздравил прокуроров республики с праздником

14 января 2018, 10:45 , Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана поздравил прокуроров республики с праздником В этом году надзорное ведомство отмечает 296-ю годовщину.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня в здании татарстанской прокуратуры прошло торжественное мероприятие по случаю 296-й годовщины со дня основания надзорного ведомства. Сотрудников ведомства с праздником поздравил Президент Татарстана.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню прокуратуры Российской Федерации. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.фото Р.Кадыров.

«За годы работы прокуратуры её функции менялись, однако главное оставалось всегда – преступники должны быть наказаны, а люди – защищены. Вам часто приходится сталкиваться с нестандартными, сложными проблемами не имеющими прямого и быстрого решения. Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение закона, нарушение прав и свобод граждан должна быть не только незамедлительной, но и взвешенной, всесторонне выверенной, в интересах стабильности в обществе и государстве. В этом случае ваш труд получит заслуженную высокую оценку граждан и повысит имидж государственных органов. Хочу отметить работу прокуроров в сфере трудового законодательства, а также в области защиты прав дольщиков и вкладчиков – вами», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Также Рустам Минниханов вручил республиканские награды отличившимся сотрудникам ведомства.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню прокуратуры Российской Федерации. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.фото Р.Кадыров.

«Несмотря на то, что предыдущий год был насыщен событиями, работа прокуратуры республики была качественной и эффективной, благодаря вам, всем нашим сотрудникам, профессионалам своего дела. В нашей повседневной деятельности важное место занимают правоохранительные, контрольно-надзорные и судебные органы. Уверен, мы вместе будем и впредь будем эффективно защищать права граждан и интересы государства», – сказал Прокурор РТ Илдус Нафиков.

С праздником сотрудников ведомства поздравил и Генпрокурор России Юрий Чайка.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню прокуратуры Российской Федерации. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.фото Р.Кадыров.

«Как отметил Президент России – прокуратура должна оставаться оком государства за сохранением прав граждан. Сегодня в каждом направлении нашей работы мы нацелены на будущее, на перспективу. На нас возложена серьезная ответственность во всех сферах жизни и от профессионализма каждого из нас, готовности оперативно реагировать на социально-экономические изменения, зависит судьба граждан», –  отметил Генеральный прокурор России Юрий Чайка в своём видеообращении.


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