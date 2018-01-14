Губернатор Гавайев извинился за ложную ракетную тревогу

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж извинился перед жителями за ложное предупреждение о ракетной угрозе и сообщил, что работает над для улучшением системы оповещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Айджа.

«Я знаю из первых уст, какое воздействие оказало сегодняшнее ложное предупреждение на всех нас на Гавайях, я приношу извинения за боль и смятение, которые оно вызвало. Я тоже ужасно огорчен этим и делаю все возможное, чтобы незамедлительно улучшить наши системы оповещения о чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении в социальной сети.

Вчера на Гавайях было распространено сообщение, что по направлению к штату летит баллистическая ракета, людей призвали как можно скорее найти убежище, заметив, что это не учебная тревога.

Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение отправили по ошибке.

Ложное предупреждение стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб, сказал Айдж.