Впервые в России в Казани будут делать обрезание по уникальной технологии

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Казанский специалист Детской республиканской клинической больницы привез в Татарстан уникальную технологию по бесшовной хирургии в урологии. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный внештатный эксперт детский уролог-андролог Минздрава РТ Наиль Акрамов.

Детский уролог на стажировке в Германии освоил новый способ обрезания, для которого зарубежные коллеги используют специальный клей. По словам Наиля Акрамова, в России данные препараты не производятся. Казань стала первым в России городом, врачи которого освоили новую технологию при обрезании.

«При использовании клеящего препарата операция проходит менее травматично, отсутствуют швы в виде хирургических нитей, и, самое главное – рана защищена от попадания каких-либо инородных тел и микроорганизмов. То есть организм более защищен, процесс заживления происходит быстрее. Ранее еще в Советском Союзе был придуман клей для апплицирования на раны, который назывался БФ-6. Он токсичный и свежие раны заклеивать не мог. Клей подходил только для сухих ран. А внедренная новая технология позволяет склеивать свежие раны. Это как "суперклей", который склеивает разные детали», – объяснил Наиль Акрамов.

По новой методике в Казани в ДРКБ уже сделали две операции. По словам специалиста, обрезание не единственная область применения новой бесшовной технологии.

«Мы сделали такую операцию двум пациентам. Через три дня у них все зажило. При обычном же обрезании заживление идет до двух недель. Вещество может использоваться для многих видов ран, даже на лице», – объяснил специалист.

Сегодня немецкие специалисты собирают документы для того, чтобы запатентовать методику.