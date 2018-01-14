В республиканском онкодиспансере появился новый томограф с меньшим облучением для организма

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В Республиканском клиническом онкологическом диспансере в Казани появился новый американский рентгеновский компьютерный томограф «OPTIMA 520».

Новое оборудование отличается от обычных томографов функцией снижения лучевой нагрузки до 40 процентов. По словам врачей, это позволит проводить исследования максимально безопасно и без ущерба для диагностической информации.

«Это особенно важно для процедур, в которых крайне желательна низкая лучевая нагрузка, например, для пациентов с лимфомой, или другими патологиями, при которых требуется большое количество контрольных исследований, а также для пациентов с повышенной чувствительностью к излучению», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.

Томограф позволяет четко увидеть анатомические структуры и поражения, составить более полную диагностическую картину, выявлять и оценивать мелкие поражения, наблюдать их в динамике или проводить детальную оценку роста опухоли.

Запуск нового компьютерного томографа поможет повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи онкологическим больным Татарстана.

Оборудование клиник высокотехнологичной медицинской аппаратурой – часть комплексной стратегической инициативы Президента России Владимира Путина по повышению качества здравоохранения в России.

Президент неоднократно подчеркивал, что именно современное здравоохранение напрямую влияет на качество жизни людей, поэтому важно внедрять механизмы финансирования высокотехнологичной медпомощи.

На пресс-конференции в декабре прошлого года Путин отметил необходимость увеличивать финансирование здравоохранения.

«Жители всех населенных пунктов должны быть обеспечены не только оперативной, но и высокотехнологичной медпомощью. Важнейшая задача – привести в порядок здания больниц и поликлиник, закупить новое диагностическое и лечебное оборудование, внедрить информационные технологии», – подчеркнул Президент России.