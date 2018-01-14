Новейшее оборудование появилось впервые в Татарстане в Республиканской офтальмологической больнице

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Новое оборудование появилось в Республиканской клинической офтальмологической больнице Казани (РКОБ). В клинике установили первый в Татарстане и шестой в России немецкий томограф с функцией ангиографии – методом контрастного рентгенологического исследования кровеносных сосудов.

«Если раньше для более детального осмотра сосудов сетчатки глаза у пациентов с осложненной патологией было необходимо использование контрастного вещества, которое вводилось внутривенно, то новейший томограф исключает эту процедуру, тем самым делает это исследование не инвазивным (без проникновения в организм – прим. ред.). Несомненно, это большой плюс как для врача, так и для пациента», – заметил главврач РКОБ доцент, кандидат медицинских наук, Айдар Амиров.

Новое оборудование повилось в больнице и для удаления катаракты. Новая система позволит сделать все этапы операции более безопасными и эффективными.

Также для РКОБ закупили новый ультразвуковой биометр для подбора интраокулярных линз, которые медики имплантируют пациентам с удаленным помутневшим хрусталиком.

Одна из ключевых задач, которые ранее обозначил Президент России Владимир Путин, – переоснащение клиник современным технологичным оборудованием для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению.

«Современное здравоохранение напрямую влияет на качество жизни людей. В России предстоит создать действительно современную систему здравоохранения, причем на всех уровнях: от первичного звена до федеральных клиник», – подчеркнул Владимир Путин.

В декабре 2017 года в клинике установили первый в РТ американский демо-микроскоп для проведения операций по удалению катаракты. Микроскоп предоставляет хирургу максимальный обзор для безопасной хирургии.